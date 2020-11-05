بايرن ميونخ يعلن نتيجة فحص نيكلاس زوله

المصدر: د ب أ

أعلن نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في المواسم الثمانية الأخيرة، اليوم، أن نتيجة اختبار فيروس كورونا الذي خضع له المدافع نيكلاس زوله جاءت سلبية، لكنه سيظل في عزلة ذاتية بعد اختبار إيجابي كان قد خضع له في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن يخضع زوله لاختبار آخر خلال الأيام المقبلة سيقرر ما إذا كان بإمكانه الانضمام إلى منتخب ألمانيا خلال فترة الأجندة الدولية خلال الشهر الجاري من عدمه.

ويلتقي المنتخب الألماني ودياً مع نظيره التشيكي يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يواجه منتخبي أوكرانيا وإسبانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وغاب زوله عن فوز بايرن الكبير 6 / 2 على مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، أول من أمس، ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الاختبار الإيجابي الذي خضع له.

يُذكر أن نتيجة اختبار الجناح سيرج نابري، لاعب بايرن، جاءت إيجابية أيضاً، قبل أن يخضع لاختبارين جاءت نتيجتيهما سلبية، ما أدى إلى تكهنات حول نتائج إيجابية خاطئة في معسكر الفريق البافاري.

في غضون ذلك، ذكر بايرن اليوم أيضاً أن لاعبه الهولندي الشاب جوشوا زيركزي خضع لاختبار للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية وسوف يدخل في عزلة ذاتية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز