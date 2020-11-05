معايير جديدة لحكام الفيديو بالاتحاد الآسيوي

المصدر: د ب أ

أشادت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتقدم الذي حققه التحكيم الآسيوي، وشددت في ذات الوقت على الالتزام بضمان استمرار تطوير الحكام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الخميس، برئاسة دو زهاوكاي، حيث أشادت اللجنة بنجاح تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد "فار" للمرة الأولى في مسابقات الأندية الآسيوية، اعتباراً من دور الثمانية لدوري أبطال آسيا في شهر سبتمبر الماضي.

وقال رئيس اللجنة وفقا لموقع الاتحاد القاري على الانترنت "تغير الكثير منذ اجتماعنا الماضي، كرة القدم الآسيوية تأثرت كثيراً بجائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن التحكيم الآسيوي واصل تحقيق التطور والتقدم".

وأضاف: "الشهر الماضي ظهر نظام حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في تاريخ بطولات الأندية الآسيوية، وذلك في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، وأتقدم بالتهنئة للحكام المميزين وكذلك دائرة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأوضح: "نحن كأعضاء في لجنة الحكام، يجب أن نضمن المحافظة على المكانة العالمية المميزة لحكامنا".

وصادقت اللجنة على اعتماد أفضل محاضري حكام كرة الصالات في قارة آسيا، من أجل الارتقاء بنوعية وتناسق أداء محاضري حكام كرة الصالات، وضمان تلبية أعلى المعايير الآسيوية، من خلال عملية انتقاء شاملة.

وصادقت اللجنة أيضاً على اقتصار اختيار محاضري تطوير حكام كرة الصالات في برامج التطوير والمسابقات، ليشمل فقط المحاضرين المعتمدين لحكام كرة الصالات.

كما اعتمدت اللجنة مجموعة من المعايير المقترحة لعملية اختيار حكام الفيديو الدوليين، وذلك لقائمة عام 2021، بحيث تتوافق عملية الاختيار مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبما يعكس التزام كرة القدم الآسيوية بالاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا ومواصلة الارتقاء بمستوى الحكام.

وأشاد أعضاء اللجنة بالتقدم الذي يقوم به الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل تطوير التحكيم من خلال الدورات وورشات العمل التي تقام للحكام، بما في ذلك أكاديمية الحكام التي واصلت برامجها من خلال تقنية فيديو الاتصال عبر الانترنت في الأشهر الماضية، لضمان استمرار حصول الحكام والاتحادات الوطنية الأعضاء على الدعم اللازم خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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