باريس سان جيرمان يسقط أمام لايبزيج

المصدر: رويترز

حول رازن بال شبورت لايبزيج تأخره إلى انتصار 2-1 على ضيفه باريس سان جيرمان في مواجهة مثيرة بالمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء بعد أن أنهى الفريق الفرنسي اللقاء بتسعة لاعبين.

ومنح أنخيل دي ماريا التقدم للزوار مبكرا ثم أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 16 وتعادل كريستوفر نكونكو في الدقيقة 42 بتسديدة منخفضة ثم حسم إميل فورزبيرج الفوز من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار يحتل لايبزيج المركز الثاني في المجموعة بست نقاط من ثلاث مباريات بالتساوي مع مانشستر يونايتد الذي هزم الفريق الألماني 5-صفر في الجولة السابقة.

لكن المتصدر الانجليزي تعرض لخسارة صادمة 2-1 من باشاك شهر في اسطنبول في وقت سابق اليوم.

ويملك سان جيرمان صاحب المركز الثالث، والذي هزم لايبزيج 3-صفر في قبل النهائي بالموسم الماضي في أغسطس آب، ثلاث نقاط بالتساوي مع المتذيل باشاك شهر.

وبدأ باريس سان جيرمان بشكل مثالي عندما منحه دي ماريا التقدم بهز شباك بيتر جولاتشي من مدى قريب عقب تمريرة من مويز كين.

وبعدها ساءت الأمور لبطل فرنسا بطرد إدريسا جاي وبرينسل كيمبيمبي في الشوط الثاني.

وبدأ انهيار وصيف البطل عندما أنقذ جولاتشي ركلة جزاء من دي ماريا في الدقيقة 16.

وألغى الحكم هدفين متتاليين لدي ماريا ومويز كين للتسلل قبل أن يتعادل لايبزيج في الدقيقة 42 بتسديدة من نكونكو بعد تمريرة عرضية منخفضة من أنجيلينيو.

وطُرد جاي في الدقيقة 68 وحصل كيمبيمبي على الإنذار الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ووضع افتقاد باريس سان جيرمان غياب الثنائي نيمار وكيليان مبابي والمهاجم ماورو إيكادري ويوليان دراكسلر وماركو فيراتي.

وكان فورزبيرج سعيدا بتحقيق فوز مهم من أجل بلوغه أدوار خروج المغلوب.

وقال المهاجم السويدي "كان هدفا مهما وفوزا مهما".

وأضاف "أنا فخور بالفريق وبالأداء. ليس من السهل اللعب أمام فريق كبير لكننا لعبنا بشجاعة. كنا متعطشين وتحقيق الفوز وأعتقد أن هذا ما شاهده الجميع على أرض الملعب".

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