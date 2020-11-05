هالاند يقود دورتموند لصدارة المجموعة بالتغلب على بروج

المصدر: رويترز

أحرز إيرلينج هالاند المتألق هدفين ليقود بروسيا دورتموند لصدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه بسهولة 3-صفر على مضيفه كلوب بروج اليوم الأربعاء.

وسجل دورتموند أهدافه في أول 32 دقيقة بعد أداء هجومي رائع أمام صاحب الأرض.

ومنح البلجيكي تورجان هازارد التقدم لدورتموند في الدقيقة 14 ثم أضاف هالاند هدفين.

ويتصدر الفريق الألماني المجموعة السادسة بست نقاط من ثلاث مباريات متقدما بنقطة على لاتسيو الذي عاد بتعادل 1-1 من ملعب زينيت سان بطرسبرج في وقت سابق من اليوم. ويأتي بروج في المركز الثالث بأربع نقاط.

وغاب هالاند عن الفوز على أرمينيا بيليفيلد في الدوري هذا الأسبوع بسبب إصابة في الركبة لكن بدا غير متأثر إذ ظهرت غريزته على أرض الملعب ليرفع رصيده إلى 26 هدفا في 28 مباراة منذ انضمامه إلى دورتموند في يناير.

وكان الفريق الضيف هو الأخطر منذ البداية واستحق التقدم عندما حول الحارس سيمون مينيوليه تمريرة توماس ديلاني العرضية في طريق هازارد ليهز الشباك.

وضاعف دورتموند تقدمه بعد ذلك بأربع نقاط عندما تصدى مينيوليه لضربة رأس من هالاند لكنها ارتدت للمهاجم النرويجي الذي وضعها في المرمى من مدى قريب.

وواصل الفريق الألماني ضغطه وأضاف هالاند هدفه الثاني بعد تمريرة من توماس مونييه لاعب بروج السابق ليرفع مهاجم النرويج رصيده إلى أربعة أهداف في ثلاث مباريات في البطولة هذا الموسم.

وسيكون لوسيان فافر مدرب دورتموند راضيا عن الفوز المريح قبل مواجهة بايرن ميونيخ في الدوري يوم السبت.

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