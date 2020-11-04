صراع الصدارة والمراكز يشتعل مبكرا في مجموعات الدوري الأوروبي

المصدر: د ب أ

من خلال نتائج أول جولتين ، يدور الصراع في أربع مجموعات على الصدارة بين فريقين في كل من هذه المجموعات الأربعة حصد كل منهما النقاط الستة كاملة في مباراتيه السابقتين بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويجتذب الصراع على الصدارة في هذه المجموعات الأربعة قدرا كبيرا من الاهتمام خلال الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بالمسابقة والتي تقام فعالياتها غدا.

وفي هذه المباريات الأربعة على الصدارة ، يلتقي أرسنال الإنجليزي مع مولده النرويجي في المجموعة الثانية وبنفيكا البرتغالي مع رينجرز الاسكتلندي في المجموعة الرابعة وليستر سيتي الإنجليزي مع سبورتنج براجا البرتغالي في المجموعة السابعة وفياريال الإسباني مع مكابي تل أبيب في المجموعة التاسعة.

وفي المجموعات الأخرى، تبرز أكثر من مواجهة مهمة أيضا حيث يلتقي ميلان متصدر الدوري الإيطالي مع ليل الفرنسي في المجموعة الثامنة ويحل نابولي الإيطالي ضيفا على ريجيكا الكرواتي في المجموعة السادسة كما يحل توتنهام الإنجليزي ضيفا على لودوجوريتس رازجراد البلغاري في المجموعة العاشرة.

ويواجه فريق رينجرز ، الذي استعاد شبابه من خلال التجديدات التي أجراها مديره الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد على صفوف الفريق ، أصعب وأكبر اختبار له في الموسم الحالي حتى الآن.

وحافظ رينجرز على سجله خاليا من الهزائم في آخر 17 مباراة خاضها حيث يهدف الفريق بقيادة جيرارد النجم السابق لليفربول والمنتخب الإنجليزي إلى إنهاء هيمنة منافسه التقليدي العنيد سلتيك الذي احتكر لقب الدوري الاسكتلندي في آخر تسعة مواسم.

ولكن الأمور ليست كلها على ما يرام بالنسبة لرينجرز حيث تعرض لاعباه جوردان جونز وجورج إدموندسون للإيقاف بسبب خرقهما القواعد الصحية الصارمة التي يطبقها النادي للحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب جيرارد عن اعتقاده بأن اللاعبين يشعران بالندم وسيظل هذا الشعور لبعض الوقت.

ويتطلع بنفيكا البرتغالي إلى التغلب سريعا على صدمة الهزيمة الكبيرة صفر / 3 أمام بوافيشتا في الدوري المحلي مطلع هذا الأسبوع والتي جاءت بعد سبعة انتصارات متتالية للفريق.

وقال جورجي جيسوس المدير الفني لبنفيكا بعد الهزيمة أمام بوافيشتا : "أعتقد أن الفريق كان مجهدا ويفتقد لخفة وسريعة الحركة خاصة عندما تكون الكرة بحوزة المنافس... كان يجب أن أدفع بلاعبين منتعشين من البدلاء استعدادا لمباراة الفريق بالدوري الأوروبي".

وفي المباراة الثانية بالمجموعة الرابعة ، يلتقي ليخ بوزنان البولندي فريق ستاندرد لييج البلجيكي.

ويسعى ليستر سيتي الإنجليزي إلى نسخ مستواه الجيد في الدوري المحلي هذا الموسم إلى مسيرته في الدوري الأوروبي حيث يلتقي سبورتنج براجا غدا.

وكان الثبات في المستوى والتماسك هو أبرز مميزات ليستر سيتي هذا الموسم تحت قيادة المدرب بريندان رودجرز ، كما استفاد الفريق كثيرا من المستوى الفني والبدني لمهاجمه جيمي فاردي.

وقال هارفي بارنس لاعب ليستر: "قدمنا بداية جيدة هذا الموسم ، ليس فقط في الدوري الإنجليزي وإنما في الدوري الأوروبي أيضا... نلتزم فقط بالخطة التي يضعها الجهاز الفني لكل مباراة".

وأشاد كارلوس كارفالهال المدير الفني لبراجا بالعمل الرائع للطاقم الطبي للفريق في ظل الروزنامة المزدحمة بالمباريات هذا الموسم.

وقال المدرب بعد الفوز على فاماليكو 1 / صفر أمس الأول الاثنين: "يجب أن أقول بعض الكلمات للطاقم الطبي. كان الطاقم متميزا. لدينا مجموعة صغيرة من اللاعبين ، وعلينا أن ندير الأمر بشكل حذر للغاية لأننا نخوض مباراة كل ثلاثة أيام".

وفي المباراة الثانية بالمجموعة السابعة، يلتقي زوريا لوهانسك الأوكراني مع آيك أثينا اليوناني.

ويستضيف ميلان متصدر المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط فريق ليل الفرنسي صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط وذلك على استاد "جوزيبي ميازا" في ميلانو.

ويتطلع الفريق الفرنسي في هذه المباراة إلى التصدي للقدرات التهديفية العالية للسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

ولعب إبراهيموفيتش "39 عاما" دورا بارزا في وضع ميلان على صدارة الدوري الإيطالي هذا الموسم حيث سجل سبعة أهداف في المباريات الأربعة التي خاضها مع الفريق بالدوري الإيطالي حتى الآن.

ولكنه سجل هدفا واحدا للفريق في البطولة الأوروبية منذ مشاركته في الأدوار التأهيلية للبطولة.

وقال إبراهيموفيتش: "أتمنى أن نعود جميعنا لوضعنا الطبيعي. ومن ثم ، سيرى المشجعون إمكانيات الفريق الحالي لميلان ويتابعون الفريق في مسيرته الأوروبية".

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، يلتقي سلتيك الاسكتلندي (نقطة واحدة) فريق سبارتا براغ التشيكي (بلا نقاط).

ويحل نابولي الإيطالي (ثلاث نقاط) ضيفا على ريجيكا الكرواتي (بلا نقاط) في المجموعة السادسة علما بأن ريجيكا يعاني من إصابة أكثر من لاعب بفيروس "كورونا".

وقد يلجأ سيمون روزمان المدير الفني لريجيكا إلى الاعتماد على عدد من لاعبي فريق الشباب بالنادي لتعويض نقص بعض لاعبيه.

وقال روزمان في تصريحات إلى صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أمس الأول الاثنين: "عانينا من بعض المشاكل بسبب أزمة فيروس كورونا... نلجأ لقياس درجة حرارة أعضاء الفريق كل ثلاث ساعات. وكل ثلاث ساعات ، يتعين علينا التعامل مع فريق جديد" في إشارة للتغيرات التي تطرأ على صفوف الفريق بسبب الإصابة بالفيروس واستبعاد بعض العناصر".

وفي المباراة الثانية بالمجموعة السادسة، يحل ألكمار الهولندي (ست نقاط) ضيفا على ريال سوسييداد الإسباني (ثلاث نقاط) .

وقد يلجأ الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إلى تدوير لاعبيه وتعديل تشكيلة الفريق عندما يستضيف مولده النرويجي غدا في المجموعة الثانية.

وقد يمنح أرتيتا راحجة لحارس المرمى بيرند لينو فيما يستعد السويسري جرانيت تشاكا للمشاركة أساسيا في خط الوسط كما ينتظر أن يبدأ اللاعبون إينسلي مايتلاند نيلز ونيكولا بيبي وشكودران موستافي وإيدي نيكيتاه المباراة ضمن التشكيلة الأساسية لأرسنال.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة الثانية ، يلتقي رابيد فيينا النمساوي مع دوندالك الأيرلندي حيث يبحث كل منهما عن افتتاح رصيد النقاط في المجموعة.

ويسعى الويلزي الدولي جاريث بيل لحجز مكان في التشكيلة الأساسية لفريقه توتنهام عندما يحل ضيفا غدا على لودوجوريتس رازجراد البلغاري في المجموعة العاشرة.

وكان بيل شارك بديلا في مباراة الفريق مطلع هذا الأسبوع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي وسجل هدف الفوز لتوتنهام في المباراة.

وقال بيل : "أحتفظ بصبري. أدرك أنني يجب أن أبني لياقة المباريات لدي. مر وقت طويل منذ شاركت في مباراتين متتاليتين... ولهذا، سأواصل العمل باجتهاد كل يوم ، وفي المباريات التي أحصل فيها على الفرصة".

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي رويال أنتويرب البلجيكي مع لاسك لينز النمساوي.

وفي باقي المباريات غدا، يلتقي روما الإيطالي مع كلوج الروماني ويانج بويز السويسري مع سيسكا صوفيا البلغاري في المجموعة الأولى وهابويل بير السبع الإسرائيلي مع باير ليفركوزن الألماني وسلافيا براغ التشيكي مع نيس الفرنسي في المجموعة الثالثة وأومونيا نيقوسيا القبرصي مع غرناطة الإسباني وباوك سالونيكا اليوناني مع آيندهوفن الهولندي في المجموعة الخامسة.

كما يلتقي سيفاس سبور التركي مع كاراباخا أجدام من أذربيجان في المجموعة التاسعة وفينورد روتردام الهولندي مع سيسكا موسكو الروسي ودينامو زغرب الكرواتي مع فولفسبيرجر النمساوي في المجموعة الحادية عشرة وهوفنهايم الألماني مع سلوفان ليبريتش التشيكي وريد ستار بلجراد مع جينت البلجيكي في المجموعة الثانية عشرة.

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