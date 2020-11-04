ريال مدريد ينعش آماله في دور الستة عشر بفوز صعب على إنتر

المصدر: رويترز

أنعش ريال مدريد آماله في التأهل لأدوار خروج المهزوم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن قاده هدف متأخر من رودريجو للفوز 3-2 على ضيفه إنتر ميلان في مواجهة مثيرة بالمجموعة الثانية اليوم الثلاثاء.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد ريال مدريد، الفائز بكأس أوروبا 13 مرة وهو رقم قياسي، أربع نقاط متساويا مع شاختار دونيتسك وبفارق نقطة واحدة خلف بروسيا مونشنجلادباخ المتصدر فيما يتقدم بنقطتين على إنتر متذيل الترتيب.

ومنح كريم بنزيمة وسيرجيو راموس التقدم 2-صفر لريال مدريد في أول 33 دقيقة قبل أن يعادل إنتر النتيجة عبر لاوتارو مارتينيز وإيفان بريشيتش باستاد ألفريدو دي ستيفانو ملعب التدريب الخاص بالنادي الإسباني وملعب فريق الرديف.

وأضاع إنتر بعد ذلك سلسلة من الفرص الخطيرة قبل أن يشن ثنائي ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 80، وأطلق الأخير تسديدة لا تصد في الزاوية العليا للمرمى.

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