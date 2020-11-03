شالكه الألماني يتذوق طعم الفوز بعد 22 مباراة من الهزائم

المصدر: رويترز

أنهى شالكه 22 مباراة لم يذق فيها طعم الفوز تعود إلى فبراير الماضي بالانتصار 4-1 على فريق شفاينفورت المنتمي لدوري الهواة اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الدور الأول لكأس ألمانيا لكرة القدم.

ولم يتحقق انتصار اليوم أمام منافس كبير لكنه سيبقى عالقا في الأذهان وسيتنفس شالكه الصعداء بعد عام مخيب.

وتأخر شالكه أمام الفريق المغمور في الدقيقة 37 لكن المخضرم فيداد إيبسفيتش أدرك التعادل ووضعه أليساندرو شوف في المقدمة قبل الاستراحة.

وأنقذ رالف فاهرمان حارس شالكه ركلة جزاء وسجل شوف الهدف الشخصي الثاني في الدقيقة 81 ليحسم الفوز.

وأضاف بنيتو رامان الهدف الرابع في الدقيقة 86 لشالكه الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن هذا الموسم في الدوري.

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