أتلتيكو مدريد يعلن إتمام تعاقده مع كوندوجبيا

المصدر: د ب أ

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إتمام تعاقده مع جيوفري كوندوجبيا لاعب خط وسط فريق بلنسية الإسباني.

وذكر أتلتيكو في بيان أنه :"توصل لاتفاق مع بلنسية لانتقال لاعب خط الوسط، الذي سيلعب لنادينا الفترة الباقية من العام بالإضافة إلى ثلاثة مواسم مقبلة".

وحصل أتلتيكو مدريد على إذن خاص للتعاقد مع لاعب من الدوري الإسباني لأنهم كانوا غير قادرين على منع توماس بارتي من الرحيل لأرسنال في اليوم الأخير من الانتقالات بعدما قام النادي اللندني بتفعيل الشرط الجزائي.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن قيمة صفقة انتقال كوندوجبيا تبلغ 15 مليون يورو (5ر17 مليون دولار).

ولن يتمكن كوندوجبيا "27 عاما" من اللعب مع أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا حتى العام الجديد. ولكن بإمكانه المشاركة للمرة الأولى مع فريقه الجديد يوم السبت المقبل أمام قادش.

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