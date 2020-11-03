جيجز يغيب عن منتخب ويلز بسبب التحقيقات

المصدر: د ب أ

أعلن اتحاد ويلز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن ريان جيجز المدير الفني للمنتخب الأول، لن يتواجد في المباريات المقبلة للفريق.

وذكر الاتحاد الويلزي في بيان أن روبرت باجي، وسيدعمه ألبيرت ستويفينبرج، سيحلان محل جيجز خلال مباريات منتخب ويلز هذا الشهر في دوري أمم أوروبا أمام إيرلندا وفنلندا وفي المباراة الودية أمام المنتخب الأمريكي.

وأضاف البيان :" اتفق الاتحاد الويلزي لكرة القدم مع ريان جيجز بالتراضي على عدم قيادته للفريق في المعسكر المقبل".

وتابع البيان :"أولوياتنا الفورية المتفق عليها هي إعداد الفريق للمباريات الدولية المقبلة".

وأكد البيان :" سيتم الإعلان عن أسماء لاعبي المنتخب للمباريات المقبلة بعد غد الخميس. ولن يقوم الاتحاد بتقديم أي تعليق آخر في الوقت الحالي".

ولم يعلن عن أي أسباب لاتخاذ هذه الخطوة ولكن الاتحاد الويلزي أعلن في وقت سابق أنه على علم بـ"حادثة مزعومة" تتعلق بجيجز.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن جيجيز "46 عاما"لاعب مانشستر يونايتد السابق ألقي القبض عليه بشكل مؤقت وتم الإفراج عنه بكفالة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن ممثلي جيجز ذكروا "أنه أنكر كل الادعاءات المنسوبة إليه، كما أنه يتعاون مع الشرطة في تحقيقاتها".

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