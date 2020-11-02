تأجيل ثلاث مباريات في الدوري البولندي بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

قال منظمون إن ثلاث مباريات في الدوري البولندي لكرة القدم تم تأجيلها بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19 بين لاعبي فرق بياست جليويس وفيسلا بلوك وزاجليبي لوبين.

وتأمل رابطة الدوري البولندي في إقامة المباريات المؤجلة قبل انطلاق المرحلة المقبلة والمحدد لها يوم 21 نوفمبر وحتي 23 من الشهر ذاته، وذلك عقب التوقف الدولي.

ومنذ أواخر أغسطس الماضي انطلقت منافسات موسم 2020/2021، حيث تأجلت ست مباريات بسبب كورونا، فيما يخضع ما يقارب الـ400 لاعبا وموظفا في الدوري لفحوص بشكل منتظم للاكتشاف المبكر للعدوى.

وبعد عودة الجماهير إلى المدرجات خلال فصل الصيف الماضي، تقام كل المنافسات الرياضية في بولندا بدون حضور جماهيري حاليا.

وحتى اليوم الاثنين ، سجلت البلاد ما يقرب من400 ألف إصابة بكورونا فيما يقارب عدد الوفيات 5900 شخصا.



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