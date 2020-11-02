بايرن ميونخ يعلن إصابة مدافعه نيكلاس بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إصابة مدافعه نيكلاس شوله بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 .

وأوضح النادي في بيان مقتضب أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما :"يخضع للعزل الذاتي في منزله، وبحالة جيدة."

وشارك شوله في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على كولون 2 / 1 أمس الأول السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا)، لكنه سيغيب بذلك عن المباراة المرتقبة أمام ريد بول سالزبورج النمساوي غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا وكذلك مباراة القمة المقررة أمام بوروسيا دورتموند في البوندسليغا يوم السبت القادم.

وكان سيرج جنابري جناح الفريق قد غاب عن عدد من مباريات بايرن ميونخ عندما كشفت فحوص كورونا عن نتائج إيجابية، قبل أن يتضح بعدها وجود خطأ في النتائج، وظهور نتائج سلبية أكدت خلو اللاعب من الإصابة بالعدوى.

ولم يكشف النادي عن موعد ظهور نتائج إيجابية لفحوص شوله، ولم يدل بالمزيد من التفاصيل بشأن خضوع باقي لاعبي الفريق للفحوص مجددا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز