سوسيداد يستعيد صدارة الدروي الإسباني بالفوز الرابع على التوالي

المصدر: رويترز

سحق ريال سوسيداد المذهل مضيفه سيلتا فيجو 4-1 أمس الأحد ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة.

وأحرز ديفيد سيلفا هدفه الأول مع سوسيداد في منتصف الشوط الأول وبعد ذلك بقليل عزز ميكيل أويارزابال مهاجم إسبانيا من تقدم الفريق الضيف بعدما تابع تسديدته المرتدة من القائم.

وجعل ويليان جوزيه النتيجة 3-صفر في الشوط الثاني عندما حول تمريرة كريستيان بورتو العرضية في الشباك.

وقلص إياجو أسباس الفارق لسيلتا فيجو المتعثر من ركلة جزاء لكن ويليان جوزيه حسم الفوز الكبير لسوسيداد ليخفف من آلام الهزيمة أمام نابولي في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

ورفع سوسيداد رصيده إلى 17 نقطة من ثماني مباريات متقدما بنقطة واحدة على ريال مدريد الذي خاض سبع مباريات.

وعزز الفريق القادم من إقليم الباسك رصيد أهدافه إلى 18 هدفا منها 14 هدفا في آخر أربع مباريات.

وتوقف رصيد سيلتا، الذي طُرد مدافعه خوسيه فونتان في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني، عند ست نقاط في المركز 17.

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