هاميلتون يتفوق بتجارب جائزة إيميليا رومانيا في إيمولا

المصدر: رويترز

تفوق بطل العالم ست مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام على جميع أقرانه في جولة التجارب الحرة الوحيدة الخاصة بسباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في حلبة إيمولا الإيطالية اليوم السبت.

وسجل هاميلتون (35 عاما) زمنا بلغ دقيقة واحدة و14.726 ثانية في أجواء معتدلة ومشمسة متفوقا بفاق 0.297 ثانية على الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول أقرب منافسيه.

واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس المركز الثالث بفارق 0.492 ثانية.

وبعد 12 من 17 سباقا هذا الموسم ينفرد مرسيدس أيضا بصدارة قائمة الصانعين متفوقا بفارق 209 نقاط على رد بول مطارده المباشر على اللقب وسيكفيه المركز الرابع في سباق الغد للتتويج بلقب الصانعين للعام السابع على التوالي.

كما يقترب هاميلتون الذي يتفوق في قائمة السائقين بفارق 77 نقطة على زميله بوتاس من الفوز بلقب البطولة للمرة السابعة رغم أنه لن يتمكن من الحسم ومعادلة الرقم القياسي العالمي المسجل باسم أسطورة فيراري السابق مايكل شوماخر خلال الجولة الحالية.

وفي الجولة الماضية في البرتغال نجح هاميلتون في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بالفوز في 92 سباقا متفوقا بفارق فوز واحد على شوماخر.

واحتل الفرنسي بيير جاسلي سائق ألفا تاوري المركز الرابع في تجارب اليوم متقدما مباشرة على شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو والذي اشتكى من بعض المشكلات الفنية في سيارته رغم ذلك.

وسيكون سباق الغد أول سباق تستضيفه حلبة إيمولا التي تحمل اسم إنزو مؤسس فيراري وابنه دينو منذ 2006 حيث كان الفوز في هذا العام من نصيب فيراري عن طريق المعتزل شوماخر.

وسجل الأسترالي دانييل ريتشياردو سائق رينو سادس أسرع زمن اليوم تلاه مباشرة زميله في الفريق الفرنسي إستيبان أوكون في حين احتل دانييل كفيات سائق ألفا تاوري المركز الثامن مباشرة قبل ألكسندر ألبون سائق رد بول.

واحتل الكندي لانس سترول سائق ريسنج بوينت المركز العاشر.



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