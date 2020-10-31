مورينيو: مستوى بيل تغير عما كان عليه قبل سبعة أعوام

المصدر: رويترز

قلل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير من حجم التوقعات المنتظرة من مهاجمه الجديد غاريث بيل، قائلا إن مستوى اللاعب الويلزي المخضرم حاليا بالتأكيد يختلف تماما عما كان عليه عندما غادر ناديه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني قبل سبعة أعوام.

ويعمل بيل (31 عاما) المعار من ريال مديد بطل إسبانيا على استعادة سابق لياقته وشارك مع النادي اللندني في ثلاث مباريات في كل المنافسات هذا الموسم من بينها مباراة في الدوري الأوروبي انتهت بهزيمة توتنهام 1-صفر أمام أنتويرب متصدر الدوري البلجيكي الخميس الماضي.

وقبل المباراة الماضية قال مورينيو إن بيل جاهز "للتحليق" لكنه كان أكثر تحفظا في تقييمه للاعب الويلزي قبل المواجهة غدا الأحد في الدوري الممتاز أمم برايتون آند هوف ألبيون.

وقال مورينيو للصحفيين "سبعة أعوام مدة طويلة. هل هناك أي لاعب في العالم لم يتغير عما كان عليه قبل سبعة أعوام؟ أحيانا لا يكون اللاعب أفضل أو أسوأ بل مختلفا.

"انظروا على سبيل المثال إلى (كريستيانو) رونالدو و(ليونيل) ميسي وقارنوا مستوى كل منهما بما كان عليه قبل سبعة أعوام. رغم التواجد في مناطق مختلفة واللعب في مراكز مختلفة".

وأضاف المدرب المخضرم "تحدث تحولات في قدراتهم ومهاراتهم وهم يحاولون تجربة قدراتهم في جوانب مختلفة على مستوى النظام الخططي في فرقهم. أعتقد أن هذا يحدث مع غالبية اللاعبين. ومن ثم فإنه بالتأكيد لاعب مختلف (كما كان عليه قبل سبعة أعوام)".

وتوقع مورينيو أن يستعيد بيل سابق تألقه مع خوضه المزيد من المباريات قائلا "أنا أثق في كل كلمة قلتها يوم الأربعاء لأنه يعمل بكل جدية ومستواه في تحسن كما أنه لم يتعرض لأي إصابة منذ تعافيه من أخر إصابة.

"لا يفوت أي دقيقة في أي تدريب. اللعب لمدة 90 دقيقة لا يزال صعبا عليه واللعب بتركيز عال لا يزال صعبا عليه، لكنه يحقق تقدما ونأمل بأن يتحسن مستواه للأفضل قريبا".

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