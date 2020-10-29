بيرلو: برشلونة قدم درساً مفيداً ليفونتوس

المصدر: رويترز

قال أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس إن الهزيمة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء تمثل درسا مفيدا آخر للفريق الذي ما زال تحت التجديد.

وأضاف بيرلو، الذي يخوض موسمه الأول في مسيرته التدريبية "هذه الهزيمة ستساعدنا على النضج".

"كانت مباراة صعبة أمام فريق يعرف كيف يلعب جيدا ويتقدم علينا في المسيرة. نحن فريق قيد التجديد وبمجموعة لاعبين خاضوا مباراتهم الثانية في دوري الأبطال".

وتعادل يوفنتوس في ثلاث من أربع مباريات على أرض الملعب في الدوري بينما فاز مرة واحدة وخسر مثلها في دوري الأبطال إذ يحاول بيرلو إعادة بناء الفريق.

وتابع المدرب الإيطالي "نحن نتطلع للتطور وخوض مواجهات متكافئة ضد فرق مثل برشلونة في أسرع وقت ممكن".

واعترف القائد ليوناردو بونوتشي أن النتائج كانت مخيبة للآمال حتى الآن.

وقال "حان الوقت لاستخراج أفضل ما لدينا. هذه النتائج لا تتوافق مع معاييرنا. كنا نعلم مدى الصعوبة أمس. ارتكبنا العديدة من الأخطاء وبرشلونة لا يغفر.

"كان يمكننا تقديم المزيد... لكن من الواضح أن اللاعبين الجدد يفتقرون للخبرة على المستوى الأوروبي".

وأضاف "نلعب كل ثلاثة أيام وهذا بدأ يظهر علينا. الآن علينا التفكير في العودة لطريق الانتصارات في الدوري".

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