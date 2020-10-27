إصابتان جديدتان بكورونا في البريميرليغ

المصدر: رويترز

كشف الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين عن حالتي إصابة بفيروس كورونا في أحدث جولة من فحوص كوفيد-19 خضع لها لاعبون وأفراد الطواقم الفنية الأسبوع الماضي.

وقال الدوري الممتاز إن المصابين سيخضعان للعزل الذاتي لعشرة أيام.

وأضاف في بيان "يؤكد الدوري الممتاز اليوم أن 1609 من اللاعبين والطواقم الفنية خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا بين 19 و25 أكتوبر وظهرت حالتان من بينهم".

وارتفع إجمالي المصابين بالعدوى بعد ثماني جولات من الفحوص إلى 44 منذ انطلاق الموسم الجديد في 12 سبتمبر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز