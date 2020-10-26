بارتي تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

المصدر: د ب أ

حافظت النجمة الأسترالية أشليه بارتي على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.

وتحتل بارتي المركز الأول برصيد 8717 نقطة وتليها الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 7255 نقطة ثم اليابانية ناومي أوساكا في المركز الثالث برصيد 5780 نقطة.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة اليوم الاثنين الموافق 26 تشرين أول/أكتوبر 2020 كما يلي:



الأسترالية أشليه بارتي في المركز الأول برصيد 8717 نقطة

الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 7255 نقطة

اليابانية ناومي أوساكا في المركز الثالث برصيد 5780 نقطة

الأمريكية صوفيا كينن في المركز الرابع برصيد 5760 نقطة

الأوكرانية ايلينا سفيتولينا في المركز الخامس برصيد 5260 نقطة

التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز السادس برصيد 5205 نقاط

الكندية بيانكا أندريسكو في المركز السابع برصيد 4555 نقطة

التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثامن برصيد 4516 نقطة

الهولندية كيكي بيرتنز في المركز التاسع برصيد 4505 نقاط

الأمريكية سيرينا وليامز في المركز العاشر برصيد 4080 نقطة.



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