بارتي تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات
حافظت النجمة الأسترالية أشليه بارتي على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.
وتحتل بارتي المركز الأول برصيد 8717 نقطة وتليها الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 7255 نقطة ثم اليابانية ناومي أوساكا في المركز الثالث برصيد 5780 نقطة.
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة اليوم الاثنين الموافق 26 تشرين أول/أكتوبر 2020 كما يلي:
الأسترالية أشليه بارتي في المركز الأول برصيد 8717 نقطة
الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 7255 نقطة
اليابانية ناومي أوساكا في المركز الثالث برصيد 5780 نقطة
الأمريكية صوفيا كينن في المركز الرابع برصيد 5760 نقطة
الأوكرانية ايلينا سفيتولينا في المركز الخامس برصيد 5260 نقطة
التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز السادس برصيد 5205 نقاط
الكندية بيانكا أندريسكو في المركز السابع برصيد 4555 نقطة
التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثامن برصيد 4516 نقطة
الهولندية كيكي بيرتنز في المركز التاسع برصيد 4505 نقاط
الأمريكية سيرينا وليامز في المركز العاشر برصيد 4080 نقطة.