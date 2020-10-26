شايفرت يعلن الرحيل عن منصبه في رابطة الدوري الألماني

المصدر: د ب أ

أعلن كريستيان شايفرت المدير الإداري لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أنه سيرحل عن منصبه بنهاية عقده الحالي في يونيو 2022.

وقال شايفرت /51 عاما/ في بيان أصدره اليوم :"في غضون عامين، أود أن أفتح فصلا جديدا في مسيرتي المهنية."

وأوضح شايفرت في إشارة إلى ظروف أزمة جائحة كورونا :"إننا نعيش أوقات عصيبة تتطلب الشفافية والموثوقية. هذا ينطبق على رابطة الدوري الألماني ككل وعلى مسيرتي المهنية. ولذلك أبلغت السيد بيتر بيترز، رئيس مجلس الإشراف، برحيلي عن الرابطة مع نهاية عقدي في يونيو 2022."



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