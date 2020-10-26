سوسييداد يرتقي لصدارة الليغا برباعية في هويسكا

المصدر: د ب أ

ارتقى ريال سوسييداد إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4 / 1 على ضيفه هويسكا أمس أحد في المرحلة السابعة للمسابقة.

ارتفع رصيد سوسييداد، الذي حقق انتصاره الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي والثالث على التوالي، إلى 14 نقطة، ليتربع على القمة منفردا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد (حامل اللقب)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد هويسكا، الصاعد حديثا للبطولة، عند خمس نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، علما بأنه يشترك مع بلد الوليد (متذيل الترتيب) في أنهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يحققا أي فوز في المسابقة هذا الموسم حتى الآن.

أحرز ميكيل أويارزابال الهدف الأول لسوسييداد في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، لكن رفاييل مير فيسينتي أدرك التعادل لهويسكا في الدقيقة 46.

عاد أويارزابال لهز الشباك مرة أخرى، بعدما أضاف الهدف الثاني لسوسييداد في الدقيقة 54، قبل أن يضيف زميلاه كريستيان بورتوجيز، وأليكسندر إيساك الهدفين الثالث والرابع للفريق الباسكي في الدقيقتين 68 و75.

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