ليستر يفوز على أرسنال في ملعب الإمارات لأول مرة في 47 عاماً

المصدر: رويترز

حقق ليستر سيتي فوزه الأول في ضيافة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في 47 عاما بعدما سجل البديل جيمي فاردي بضربة رأس هدف الانتصار 1-صفر قرب النهاية في استاد الإمارات أمس الأحد.

وتقدم فريق المدرب بريندان رودجرز إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة بينما بقي أرسنال عاشرا وله تسع نقاط من ست مباريات.

وتحسر أرسنال على الإخفاق في التسجيل خلال الشوط الأول حيث ضغط بقوة وسدد عشر كرات وحصل على ست ركلات ركنية مقابل تسديدة وحيدة للمنافس ودون أن ينال ليستر أي ركلة ركنية.

واقترب أرسنال من التسجيل عندما أرسل كيران تيرني كرة عرضية وضعها القائد بيير-إيمريك أوباميانج برأسه أعلى المرمى.

واستمر ضغط أرسنال، لكن المهاجم ألكسندر لاكازيت فشل في التعامل مع كرة عرضية أخرى من تيرني وأهدر الفرصة السهلة.

لكن فاردي، الذي شارك قبل نصف ساعة من النهاية بعدما غاب عن آخر مباراتين بسبب إصابة في الساق، استغل الفرصة وقابل كرة عرضية من جنكيز أوندر وسجل بالتخصص في أرسنال في الدقيقة 80.

وقال فاردي "واجهنا ضغطا كبيرا لكن بعد ذلك تعاملنا مع الأمر ثم حققنا الفوز خارج الأرض. هذا أمر مهم لنا لكن سنحاول في المباراة المقبلة أن نواصل التطور".

وعاد ليستر بذلك إلى الطريق الصحيح بعض الشيء بعد الخسارة في مباراتين متتاليتين الدوري أمام أستون فيلا ووست هام يونايتد.

وقال فاردي لشبكة سكاي سبورتس "حققنا نتيجتين سيئتين وكنا نريد تعويض ذلك في الدوري. لحسن الحظ شاركت وتركت بصمة".

وأضاف "هذا يمنحنا دفعة بعض الشيء. لم نكن جيدين بالشكل الكافي في آخر مباراتين في الدوري لكن أن نحضر إلى هنا ونقدم مثل هذا الأداء فهذا أمر رائع للفريق".

ورفع فاردي رصيده إلى 11 هدفا في الدوري الممتاز أمام أرسنال، وهو ما يجعله يتفوق على أي لاعب آخر باستثناء وين روني، ليمنح ليستر فوزه الأول خارج أرضه أمام هذا النادي منذ سبتمبر أيلول 1973.

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