لاعب دولي يدعو لمقاطعة كرة القدم.. تعرف على السبب!

المصدر: رويترز

دعا لاعب الوسط النيجيري الدولي جون أوجو إلى مقاطعة الجولة المقبلة من مباريات كرة القدم في بلاده احتجاجا على أعمال العنف التي تشهدها أبوجا العاصمة التجارية للبلاد وعلى أسلوب تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات التي تعم البلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة شهدت عدة مناطق في نيجيريا احتجاجات شعبية على ممارسات بعض وحدات الشرطة والتي سبق واتهمتها جماعات مدافعة عن حقوق الانسان بالفساد.

وفي 11 أكتوبر الجاري قررت السلطات في نيجيريا حل الوحدة الخاصة المسؤولة عن مكافحة السرقة في البلاد بينما لم تتوقف المظاهرات وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات الجيش والشرطة قتلت على الأقل 12 شخصا في أبوجا.

ونفى الجيش وجود قواته في مكان إطلاق النار.

وقال أوجو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هناك جولة قادمة من المباريات وإذا ما قاطعنا هذه المباريات فإنهم سيعرفون أننا نعبر بذلك عن موقفنا مما يحدث.. أعتقد أن معظم زملائي يعرفون المكان الذي نشأت فيه.

"ما جدوى تمثيل بلادي إذا كان هذا ما يمكن للسياسيين الذين نمثلهم القيام به تجاهنا. أعتقد أنه أفضل شيء يمكن القيام به الآن حتى يعودوا إلى رشدهم وينصتوا إلينا".

وأضاف اللاعب "نريد حكومة جيدة ونريد وقف وحشية الشرطة ونريد تعليق عمل وحدة مكافحة السرقة ونريد وقف القتل ونريد قوانين جيدة ونريد فرص عمل".

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