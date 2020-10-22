صحيفة إسبانية تعتذر بعد وصفها لفاتي بـ "البائع المتجول"

المصدر: رويترز

تقدمت صحيفة (إيه.بي.سي) الإسبانية باعتذار إلى أنسو فاتي لاعب برشلونة، بعدما وصف تقرير المباراة سرعته الهائلة بأنه أشبه "ببائع متجول أسود يفر من الشرطة".

وقدم اللاعب البالغ عمره 17 عاما عرضا رائعا في فوز برشلونة 5-1 على فرنسفاروش المجري في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء وسجل هدفا. لكن بعد الانتصار جاء الوصف المثير للجدل للصحيفة على لاعب منتخب إسبانيا المولود في غينيا بيساو.

وتقدم سالفادور سوستريس، كاتب التقرير، بالاعتذار على موقع الصحيفة على الإنترنت صباح اليوم الخميس، بينما ذكرت تقارير محلية أن برشلونة ينوي إقامة دعوى قضائية.

وقال الكاتب "في محاولة مني للتركيز على جمال تحرك أنسو، ومستواه العالي كلاعب شاب، بعض التعبيرات تم وصفها بأنها عنصرية".

وأضاف "هذا لا يمكن أن يكون غرضي أو آرائي والتي تشيد دائما باللاعب، كما هو الحال دائما في تقاريري للمباريات منذ ظهوره الأول. أتقدم باعتذار شديد بسبب سوء الفهم ولكل من انزعج".

وتعرض فاتي للدعم من الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وقال أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة "أنسو فتى استثنائي يسحق الاحترام مثل أي إنسان آخر. لا للعنصرية ولا للأخلاق السيئة".

وأعاد غاري لينيكر مهاجم إنجلترا وبرشلونة السابق نشر رسالة غريزمان وقال إن هذا التقرير يبدو وكأنه "أعادنا للخلف 50 عاما".

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