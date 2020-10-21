خسارة صادمة لريال مدريد أمام ضيفه شاختار

المصدر: رويترز

حقق شاختار دونيتسك فوزا صادما 3-2 خارج أرضه على ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 13 مرة في مباراتهما الافتتاحية بالمجموعة الثانية اليوم الأربعاء، رغم أن الفريق الأوكراني افتقد عشرة لاعبين بسبب الإصابة بكوفيد-19.

ومنح لاعب الوسط البرازيلي تيتي التقدم لشاختار في الدقيقة 29 من تسديدة منخفضة تجاوزت الحارس تيبو كورتوا بعدما مر زميله فيكتور كورنينكو من مدافعي ريال مدريد.

وضاعف الضيوف النتيجة بعدها بأربع دقائق عندما وضع رفائيل فاران مدافع ريال مدريد هدفا بالخطأ في مرماه حينما كان يحاول إبعاد الكرة بعد تصدي كورتوا لتسديدة.

وجعل المهاجم الإسرائيلي مانور سولومون النتيجة 3-صفر لشاختار بتسديدة قوية قبل نهاية الشوط الأول.

وقلص لوكا مودريتش الفارق لفريق المدرب زين الدين زيدان بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة في بداية الشوط الثاني قبل أن يقلص البديل فينيسيوس جونيور الفارق إلى هدف واحد.

وأدرك فيدريكو بالبيردي التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر تسديدة أبدلت اتجاهها بقوة، لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي تسلل فينيسيوس الذي حجب رؤية أمام الحارس أناتولي تروبين، ليحتفل الضيوف بواحد من أكثر انتصاراتهم التي لا تنسى في البطولة الأوروبية.

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