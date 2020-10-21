ديوكوفيتش يقرر الانسحاب من بطولة باريس للأساتذة..تعرف على السبب

المصدر: رويترز

قرر نوفاك ديوكوفيتش عدم المشاركة في بطولة باريس للأساتذة للتنس لأنه لن يفوز بنقاط خلال البطولة التي تقام بين يومي الثاني والثامن من نوفمبر المقبل، كما يركز في الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في نهاية الموسم.

وأبلغ اللاعب الصربي صحيفة سبورتسكي زورنال اليوم الأربعاء "لن ألعب في باريس لأنني لا يمكنني إضافة نقاط إلى رصيدي لكنني سأشارك في فيينا ولندن".

وأضاف "يمكنني الحصول على 500 نقطة في فيينا ولم ألعب هناك العام الماضي وتوجد الكثير من النقاط المتاحة في لندن".

وحقق ديوكوفيتش رقما قياسيا بالتتويج باللقب 36 ببطولات الأساتذة حين فاز في إيطاليا المفتوحة الشهر الماضي متخطيا رفائيل نادال الذي أكد مشاركته في باريس للأساتذة عقب التتويج باللقب 13 في فرنسا المفتوحة هذا الشهر.

ولن يشارك نادال، الذي عادل الرقم القياسي لروجر فيدرر بالحصول على 20 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى، في فيينا لكن من المتوقع مشاركته في البطولة الختامية للموسم في لندن في الفترة بين 15 و22 نوفمبر.

ولن يخسر ديوكوفيتش (33 عاما)، الفائز بلقب باريس للأساتذة العام الماضي، أي نقاط اذا غاب عن البطولة بعد مراجعة اتحاد المحترفين لنظام التصنيف بسبب وباء كوفيد-19 الذي سمح للاعبين بالاحتفاظ بنقاط العام الماضي.

وعن إمكانية السماح للمصنف الثاني عالميا نادال باللحاق به في سباق بطولات الأساتذة قال ديوكوفيتش "ليست أولوية بالنسبة لي وهدفي هو جمع أكبر قدر من النقاط للحفاظ على المسافة بيني وبين المطاردين قبل الموسم المقبل.

وأضاف: " أريد دخول التاريخ عبر البقاء في صدارة التصنيف لأكبر عدد من الأسابيع وسأبذل أقصى جهد لتحقيق ذلك، سواء شارك نادال في باريس أو لم يشارك لن يتغير شيء لأن كل شيء بين يدي".

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