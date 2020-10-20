إجراءات يابانية لحماية الأولمبياد من خطر الهجمات الإلكترونية

المصدر: رويترز

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستستخدم إجراءات لمكافحة هجمات إلكترونية من أجل ضمان استضافة ناجحة لأولمبياد طوكيو العام المقبل.

وأمس الاثنين أدانت بريطانيا والولايات المتحدة ما وصفتاه بسلسلة من الهجمات الإلكترونية الخبيثة بقيادة المخابرات العسكرية الروسية ومنها محاولات لعرقلة أولمبياد طوكيو وألعاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

وكان من المقرر إقامة الأولمبياد خلال العام الجارى قبل أن تتأجل إلى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال كاتسونوبو كاتو كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى والمتحدث باسم الحكومة فى مؤتمر صحفى إن بلاده على اتصال وثيق بالولايات المتحدة وبريطانيا بخصوص هذا الأمر وأنها تجمع وتحلل المعلومات لكن دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.

وقالت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 فى بيان اليوم الثلاثاء إنها "لم تلحظ أى تأثير واضح" من هجمات إلكترونية محتملة على عملياتها قبل أشهر من استضافة الألعاب.

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