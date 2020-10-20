جمهور نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يقرر دعم بنك الطعام بدلاً من فريقه

المصدر: د ب أ

جمع مشجعو فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني (23600 دولار) للأعمال الخيرية، بعد التبرع بالأموال بدلا من الدفع لمشاهدة مباريات فريقه بخدمة الدفع مقابل المشاهدة.

وكانت المباراة التي خسرها نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد 1/ 4 ، يوم السبت الماضي، واحدة من خمس مباريات من المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي والتي لم يتم بثها عبر القنوات العادية.

وبدلا من دفع مبلغ14.99 جنيه إسترليني لمشاهدة المباراة، اتبع العديد من المشجعين نصيحة حملة "التبرع وليس الدفع مقابل المشاهدة"، والتبرع بالأموال لبنك الطعام بالمدينة عوضا عن ذلك.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن مشجعين لأندية أخرى تبرعوا بالأموال لبنوك الطعام المحلية.

وقال جون ماكوري، الرئيس التنفيذي لبنك ويست إند للطعام في نيوكاسل ، في تصريحات لبي بي سي، إن التبرعات ستحدث فرقًا كبيرًا، كما عبر عن تقديره لكرم جماهير نيوكاسل.

وأضاف: "نحن نطعم 1000 شخص في الأسبوع ونستخدم أكثر من عشرة أطنان من الطعام كل شهر، والتي تكلف 1700 جنيه إسترليني للطن، لذا فإن هذه التبرعات ضرورية حقًا."

وابتداء من شهر أكتوبر الجاري، باتت خمس مباريات من كل مرحلة من الدوري الإنجليزي، والتي لم يتم عرضها مباشرة في المملكة المتحدة، متاحة بنظام الدفع مقابل المشاهدة.

واتفقت الأندية على هذا باعتباره حلًا مؤقتًا، لأن المشجعين لا يزالون ممنوعين من دخول الملاعب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 ، الأمر الذي لاقى انتقادات عديدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز