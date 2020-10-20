شالكه الألماني يحقق في هوية المشجعين الذين أهانوا موكوكو

المصدر: د ب أ

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم مساء أمس أنه بدأ "تحقيفات شاملا" للكشف عن هوية المشجعين الذين وجهوا إساءات إلى النجم الشاب يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند، خلال مباراة ضمن الدوري الألماني لفرق تحت 19 عاما.

وذكر نادي شالكه في بيان:"شالكه يفحص بدقة تسجيلات الصوت والفيديو للمباراة ويعمل بشكل وثيق مع إدارة شؤون المشجعين للتعرف على هوية الأشخاص المتورطين."

وخلال مباراة شالكه ودورتموند ضمن منافسات الدوري لفرق تحت 19 عاما، تعرض موكوكو لاعب دورتموند لإهانات متكررة من جانب مشجعي شالكه بعد تسجيل ثلاثية (هاتريك).

وكانت الإهانات واضحة في البث المباشر للمباراة التي انتهت بفوز دورتموند 3 / 2 .

وعقب المباراة، تقدم نادي شالكه بالاعتذار عن سلوك المشجعين، وأرفق ذلك بوسم "هاشتاج" "لا للعنصرية" عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال جينتر ديستلراث رئيس اتحاد شمال ألمانيا لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الألماني المسؤول عن قضايا مكافحة التمييز، أمس الاثنين إنه ينتظر "رسالة واضحة"، من المحكمة الرياضة المسؤولة.

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