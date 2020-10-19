سوسيداد يعتلي صدارة الليغا بفوزه على بيتيس

المصدر: رويترز

فاز ريال سوسيداد خارج ملعبه 3-صفر على ريال بيتيس، ليصعد لصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأحد، عقب تدخل نظام حكم الفيديو المساعد في ثلاث حالات مؤثرة.

وضع كريستيان بورتو سوسيداد في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول، وظن بيتيس أنه أدرك التعادل في بداية الشوط الثاني عبر أنطونيو سانابريا لكن الهدف ألغي بداعي التسلل عقب مراجعة الفيديو.

كما ألغى حكم الفيديو ركلة جزاء لسانابريا رغم تمزق قميصه عقب التحام مع المدافع الفرنسي روبن لي نورماند.

وانهارت معنويات بيتيس حين نال سوسيداد ركلة جزاء بعد عرقلة مارك بارترا لألكسندر إيزاك ونفذ ميكيل أويارزابال الركلة بنجاح.

وكلل عدنان يانوزي الانتصار بتسديدة رائعة متأخرة من زاوية ضيقة عقب تمريرة إيزاك.

ويتصدر سوسيداد المسابقة برصيد 11 نقطة من ست مباريات بالتساوي مع فياريال صاحب المركز الثاني الذي هزم فالنسيا 2-1.

وتراجع ريال مدريد للمركز الثالث برصيد عشر نقاط من خمس مباريات عقب خسارته الصادمة 1-صفر من قادش أول أمس السبت بينما يحتل برشلونة‭ ‬المركز التاسع بعد هزيمته 1-صفر من خيتافي.

وسجل داني باريخو لاعب وسط فياريال هدفا حاسما في الفوز بملعبه 2-1 على فريقه السابق فالنسيا، لكنه استمتع بالصدارة لوقت قصير قبل أن ينتزعها سوسبداد.

وكان احتفال باريخو، قائد فالنسيا السابق الذي قال إنه أُجبر على الانتقال إلى فياريال في أغسطس الماضي، بسيطا بالهدف الذي جاء من تسديدة اصطدمت بمختار دياخابي غيرت اتجاهها في الدقيقة 69.

ومنح باكو ألكاسير، لاعب فالنسيا السابق أيضا، التقدم لفياريال من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة وتعادل جونسالو جيديس للزائر المتعثر في الدقيقة 37.

وتعرض الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب فياريال للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني بينما غادر باريخو الملعب وهو يعرج بعد تعرضه لإصابة عضلية.

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