فلامنغو يسحق كورنثيانز ويصعد لصدارة الدوري البرازيلي

المصدر: رويترز

عاد فلامنغو حامل اللقب إلى طريق الانتصارات عندما سحق مستضيفه كورنثيانز 5-1 لينتزع صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم أمس الأحد.

واكتفى فلامنغو بالتعادل مع براجانتينو المغمور في الجولة الماضية، لكن إيفرتون ريبيرو منحه التقدم بنهاية الشوط الأول.

وهز فيتينيو وناتان الشباك بهدفين سريعين لتصبح النتيجة 3-صفر في بداية الشوط الثاني.

وقلص جيل الفارق لكورنثيانز في الدقيقة 64 لكن برونو هنريك جعل النتيجة 4-1 في الدقيقة 71.

واختتم دييغو الأهداف قبل أربع دقائق من النهاية.

ويتصدر فلامنغو المسابقة متفوقا بثلاث نقاط على أتليتيكو مينيرو وإنترناسيونال ويملك كل منهما مباراة.

ويحتل كورنثيانز، الذي فاز مرتين فقط في آخر 11 مباراة، المركز 14 من بين 20 فريقا.

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