فان دايك يخضع لجراحة في الركبة

المصدر: د ب أ

أكد نادي ليفربول، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، أن مدافعه الهولندي الدولي فيرجيل فان ديك يواجه فترة طويلة من الغياب عن الملاعب بعد جراحة في الركبة، بعدما أصيب في الأربطة خلال تعادل الفريق 2 / 2 مع مضيفه وجاره اللدود إيفرتون أمس السبت.

وغادر فان دايك ملعب (جوديسون بارك)، الذي استضاف اللقاء، وهو يعرج، بعدما اصطدم به جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، في إحدى الكرات المشتركة، بعد مرور ست دقائق من عمر المباراة، التي جرت ضمن فعاليات المرحلة الخامسة للدوري الإنجليزي.

أشار ليفربول إلى أنه لا يستطيع تحديد مدة غياب فان دايك.

وذكر بيان للنادي "بعد الجراحة، سيبدأ فان ديك برنامج إعادة تأهيل مع الطاقم الطبي بالنادي لتمكينه من الوصول إلى كامل لياقته البدنية في أسرع وقت ممكن".

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