مانشستر يونايتد يفاجئ بوغبا بقرار جديد

المصدر: رويترز

قالت وسائل إعلام بريطانية، الليلة الماضية، إن مانشستر يونايتد قرر تفعيل بند في عقده مع بول بوغبا، يتيح له تمديد الارتباط باللاعب الفرنسي لعام إضافي، والاستمرار مع الفريق حتى صيف 2022.

وكان بوغبا قد انضم للمان يونايتد قادمًا من يوفنتوس في 2016 مقابل مبلغ قياسي وقتها وهو 89 مليون جنيه إسترليني، لكن مسيرته واجهت بعض الصعوبات بسبب تذبذب مستوى أدائه ومعاناته من الإصابة، مما أثار بعض التكهنات حول مستقبله.

وذكرت تقارير إعلامية أن قرار المان يونايتد بتمديد عقد بوجبا، جاء قبل تصريحات اللاعب خلال وجوده مع منتخب بلاده مؤخرا، والتي ذكر خلالها أنه يرغب في اللعب لريال مدريد بطل إسبانيا يومًا ما.

وفي مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت لاحق من اليوم السبت أمام نيوكاسل، قلل أولي جونار سولسكاير مدرب يونايتد من أهمية هذه التصريحات.

وأضاف المدرب "بول هو لاعب فريقنا وسيستمر معنا لعامين قادمين، وهو بالتأكيد يركز تماما على تقديم أفضل ما لديه معنا. ونحن ننتظر أفضل أداء من بوغبا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز