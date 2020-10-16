فيتنام تلغي سباق فورمولا 1 بسبب كورونا

المصدر: رويترز

قال منظمو النسخة الأولى من جائزة فيتنام الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة إنهم ألغوا السباق في موسم 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المفترض إقامة جائزة فيتنام في أبريل نيسان في الجولة الثالثة من الموسم لكن مصادر أبلغت رويترز في مارس أن الغموض يحيط بها.

وأضاف المنظمون في بيان عبر البريد الإلكتروني "هذا كان قرارا صعبا للغاية لكنه ضروري بسبب حالة الغموض التي تفرضها جائحة فيروس كورونا".

وأشار المنظمون إلى أنهم سيعيدون كل التذاكر التي تم بيعها.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في فيتنام تسجيل البلاد 1110 حالات إصابة بفيروس كورونا و35 وفاة.

وتأجلت بداية موسم فورمولا 1 من مارس إلى يوليو الماضي بسبب الجائحة وتم إدخال تعديلات عديدة على جدول موسم 2020.

وتقلص الجدول من 22 إلى 17 سباقا وأصبحت جائزة فيتنام رقم 13 التي تم استبعادها من الجدول الأساسي.

وفي يوليو قالت سلطات مدينة هانوي إنه يمكن إقامة السباق في نوفمبر.

لكن لي نجوك تشي الرئيس التنفيذي لجائزة فيتنام قال اليوم الجمعة إن الإلغاء أصبح هو الحل الوحيد بعد مراجعة معايير السلامة.

وحددت فورمولا 1 جدول الموسم الحالي في أغسطس بعد نهاية ست جولات من البطولة.

وقررت فورمولا 1 إلغاء جميع السباقات الأربعة في أمريكا الشمالية والجنوبية بسبب الجائحة واستبدلتها بثلاثة سباقات إضافية في أوروبا.

وفي أغسطس ألغت فورمولا 1 سباق الصين بينما أضافت أربع جوائز كبرى منها سباق في تركيا بالإضافة إلى سباقين البحرين والأخير في أبوظبي في آخر شهرين من الموسم.

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