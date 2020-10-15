مهاجم المنتخب الإنجليزي يُقدم التماسا لدعم الأطفال المشردين

المصدر: د ب أ

قدم ماركوس راشفورد، مهاجم المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد، التماسا عبر شبكة الإنترنت، حث من خلاله الحكومة البريطانية على الالتزام بدعم الأطفال المعرضين للخطر، ضمن حملة القضاء على فقر الأطفال الغذائي.

وتلقى راشفورد تكريما بعد نجاح حملته السابقة، التي نجح من خلالها على حشد التأييد لدفع الحكومة بتوفير وجبات غذائية مجانية لأطفال المدارس، خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وأطلق راشفورد حملة القضاء على فقر الأطفال الغذائي بمساعدة 20 جمعية خيرية وأسماء معروفة في مجال صناعة الغذاء.

وتطالب الحملة الحكومة البريطانية، بتخصيص ميزانية كافية للإستراتيجية الوطنية للغذاء، كجزء من حزمة الإنعاش العاجل للأطفال المعرضين للخطر هذا الخريف.

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