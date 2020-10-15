الدوري الأرجنتيني يعود 30 أكتوبر بدون جمهور

المصدر: رويترز

أعلن رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استئناف الدوري المحلي في 30 أكتوبر بعد سبعة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال كلاوديو تابيا "كل منافسات كرة القدم ستعود، احترمنا كل القواعد الصحية والآن لدينا فرصة القول إنه يمكن استئناف منافسات كرة القدم".

وسيعود دوري الدرجة الأولى في 30 أكتوبر بينما ستنطلق الدرجة الثانية في السابع من نوفمبر.

وتستأنف مباريات الدرجتين الثالثة والرابعة ودوري المحترفات في 23 نوفمبر والدرجة الخامسة في السادس من ديسمبر.

وأكد تابيا إقامة كل المباريات بدون جماهير.

وتوقف نشاط كرة القدم في الأرجنتين في منتصف مارس الماضي.

وسجلت الأرجنتين، التي فرضت عزلا صحيا صارما، 931967 حالة إصابة بفيروس كورونا وهي سادس أعلى دولة فى العالم من حيث عدد الإصابات بالإضافة إلى نحو 25 ألف وفاة.

وما زالت الأعداد اليومية في زيادة ولديها أحد أعلى "النسب الإيجابية" في العالم.

وعادت أغلب بطولات الدوري في أمريكا الجنوبية منذ شهور وتم استئناف بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس في سبتمبر مشاركة فرق أرجنتينية.

وخاضت الأرجنتين أول مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022 إذ لعبت في بوينس أيرس الأسبوع الماضى ثم في بوليفيا يوم الثلاثاء الماضي.

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