فالكاو ينقذ كولومبيا من الهزيمة أمام تشيلي

المصدر: د ب أ

سجل المهاجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو غارسيا هدفا في الوقت الضائع للمباراة ليقود منتخب بلاده إلى انتزاع تعادل ثمين 2 / 2 مع مضيفه منتخب تشيلي في الجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان منتخب تشيلي في طريقه لحصد أول ثلاث نقاط له في هذه التصفيات حيث سبق للفريق أن خسر 1 / 2 أمام أوروغواي في الجولة الأولى من التصفيات ولكن فالكاو حرمه من الفوز ومنح منتخب كولومبيا نقطة التعادل الثمينة ليرفع رصيده إلى أربع نقاط بعد فوزه على فنزويلا 3 / صفر في الجولة الأولى فيما حصد منتخب تشيلي نقطة واحدة من مباراتين.

وتقدم منتخب كولومبيا بهدف مبكر للغاية سجله جيفرسون ليرما في الدقيقة السابعة ورد منتخب تشيلي بهدفين سجلهما فيدال وأليكسيس في الدقيقتين 38 من ضربة جزاء و42 ليقلبا الطاولة على المنتخب الكولومبي في غضون خمس دقائق قبل نهاية الشوط الأول.

ولكن فالكاو أحرز هدف التعادل القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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