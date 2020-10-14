أرجنتين "ميسي" تتخلص من عقدة لاباز بفوز صعب على بوليفيا

المصدر: د ب أ

كسر المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ومهاجمه الشهير ليونيل ميسي عقدة "لاباز" وحقق الفريق أول فوز له على المنتخب البوليفي في عقر داره منذ 15 عاما وتغلب عليه 2 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

ورغم الأداء الباهت للتانجو الأرجنتيني للمباراة الثانية على التوالي ، حقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي في التصفيات ورفع رصيده إلى ست نقاط لينفرد بصدارة جدول التصفيات مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات هذه الجولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر المنتخب البوليفي بهز الشباك بهدف سجله مارسيلو مارتينز مورينو في الدقيقة 24

وتعادل لاوتارو مارتينيز للمنتخب الأرجنتيني بهدف في الدقيقة 45 .

وفي الشوط الثاني ، صنع لاوتارو مارتينيز هدف الفوز للتانجو الأرجنتيني باستغلال تمريرة ميسي وتمريرها بدوره إلى زميله البديل خواكين كوريا الذي سجل الهدف في الدقيقة 79 .

وظهر المنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة بمستو أقل مما كان عليه عندما حقق الفوز المتواضع 1 / صفر على الإكوادور الخميس الماضي في بداية مسيرته بالتصفيات.

وفي المقابل ، استعاد المنتخب البوليفي بعض اتزانه بعد الهزيمة الثقيلة صفر / 5 أمام بوليفيا في الجولة الأولى يوم الجمعة الماضية واستغل إقامة المباراة اليوم في لاباز على ارتفاع أكثر من 3600 ومتر فوق مستوى سطح البحر وأحرج المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الشهير ليونيل ميسي لكنه سقط في النهاية أمام خبرة التانجو.

وبهذا ، حقق ميسي أول فوز له على المنتخب البوليفي في العاصمة لاباز ليكسر العقدة التي لازمته مع المنتخب الأرجنتيني في عاصمة بوليفيا.

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