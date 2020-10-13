إصابة مدرب منتخب سلوفاكيا بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إصابة مدرب المنتخب بافيل هابال بفيروس كورونا، وغيابه عن مباراة دوري أمم أوروبا أمام المنتخب الإسرائيلي.

وذكر الاتحاد السلوفاكي أن هابال و5 أعضاء بالجهاز أصيبوا بفيروس كورونا عقب الخسارة بهدف نظيف أمام المنتخب الاسكتلندي الأحد الماضي.

وغاب عن المنتخب السلوفاكي بالفعل ميلان سكرينيار وياروسلاف ميهاليك بعد إصابتهما بفيروس كورونا قبل المباراة.

ويقبع المنتخب السلوفاكي في قاع ترتيب المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني ولكن من الممكن أن يقفز المنتخب السلوفاكي للمركز الثالث إذا فاز على المنتخب الإسرائيلي غداً الأربعاء.

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