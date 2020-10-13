كورونا يضرب 5 فرق في سباق إيطاليا للدراجات

المصدر: رويترز

أصبح سباق إيطاليا للدراجات مهددا بالإلغاء اليوم الثلاثاء بعد تسجيل إصابات بكوفيد-19 في خمسة فرق خلال أول يوم راحة بالسباق الممتد لثلاثة أسابيع ومع تبقي أسبوعين على نهايته في ميلانو.

وانسحب فريق ميتشلتون-سكوت من السباق بعد إصابة أربعة من طاقمه بالفيروس وعقب انسحاب المتسابق البارز سايمون ييتس الأسبوع الماضي. كما أعلنت شركة أر.سي.إس المنظمة للسباق عن إصابة متسابق من فريق صنويب وآخر من جامبو فيسما وفردين من ايه.جي.2.ار لا مونديال وإينوس. وقالت الشركة المنظمة والاتحاد الدولي للدراجات في بيان مشترك أن الأطباء أمروا بفرض "إجراءات العزل". وقال صنويب إن الاسترالي مايكل ماتيوس أصيب بالفيروس ولم يشعر بأعراض بينما ذكر جامبو فيسما عبر تويتر أن نتيجة فحص متسابقه ستيفن كراشفيك إيجابية وسيغادر السباق.

وقال ميتشلتون سكوت إنه أُبلغ بإصابة أربعة من أعضاء طاقمه بالفيروس عقب الخضوع لفحوص يوم الأحد الماضي.

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