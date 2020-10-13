5 إصابات بكورونا في أحدث اختبارات الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

أعلن مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين عن خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أحدث جولة من الاختبارات للكشف عن كوفيد-19 خضع لها اللاعبون والطواقم الفنية الأسبوع الماضي.

وقال المسؤولون إن الأفراد الذين جاءت اختباراتهم إيجابية سيتم عزلهم ذاتيا لعشرة أيام.

وأضافوا في بيان "يؤكد الدوري الممتاز اليوم انه بين الخامس و11 من أكتوبر خضع 1128 لاعبا وفردا من الطواقم الفنية لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19 وتم اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة من بينهم".

وتم الكشف عن 34 حالة إصابة إجمالا بالفيروس المستجد في ست جولات من الاختبارات منذ انطلاق الموسم الجديد في 12 سبتمبر.

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