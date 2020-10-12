وزير الرياضة البريطاني ينتقد خطة إعادة هيكلة الدوري الممتاز

المصدر: رويترز

قال وزير الرياضة البريطاني أوليفر دودن اليوم الاثنين إنه يخشى أن تكون خطة ليفربول ومانشستر يونايتد لإعادة هيكلة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم محاولة "لانتزاع السلطة".

ويدعم الناديان خطة تشمل تغييرات جذرية أبرزها تقليل عدد فرق الدوري الممتاز من 20 إلى 18 فريقا بموسم 2022-2023 وإلغاء كأس رابطة المحترفين ومباراة درع المجتمع.

وعن رأيه في اعتبار المقترحات خطة جيدة أم انتزاع للسلطة قال دودن لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية "أخشى أنها الخيار الثاني وأنا متشكك في ذلك".

وأضاف "اذا استمر هذا النوع من الاتفاقات يجب أن نتعمق في النظر إلى الحوكمة في كرة القدم".

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