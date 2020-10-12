ليكرز يسحق هيت وينال لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة 17

المصدر: رويترز

حصد لوس أنجليس ليكرز لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة 17، ليعادل الرقم القياسي، بعد التفوق 106-93 على ميامي هيت ليفوز بالنهائي 4-2 والذي حسم على أساس الأفضل في سبع مباريات مساء الأحد.

وعادل ليكرز الرقم القياسي لبوسطن سيلتيكس في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الأمريكي.

واختتم ليكرز بذلك موسما لا سابق له حيث تم استئناف الموسم في يوليو تموز بعد توقف أربعة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19، وأقيمت كل المنافسات بعد استئنافها في ديزني وورلد في فلوريدا.

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