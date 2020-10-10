كاواساكي يعزز موقعه في صدارة الدوري الياباني

المصدر: د ب أ

عزز كاواساكي فرونتال موقعه في صدارة الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على فيجالتا سينداي 1 / صفر اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من المسابقة.

وحسم كاواساكي فرونتال المباراة بهدف وحيد سجله يو كوباياشي في الدقيقة 41، ليرفع الفريق رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول بفارق 15 نقطة أمام أقرب منافسيه إف.سي طوكيو، ويتجمد رصيد فيجالتا سينداي عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وحقق كاشيما أنتلرز انتصارا مثيرا وتغلب على يوكوهاما إف.سي 3 / 2 كما تغلب يوكوهاما إف مارينوس على أويتا ترينيتا 4 / صفر.

وفي وقت سابق اليوم، حقق جامبا أوساكا انتصارا صعبا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه إف.سي طوكيو 1 / صفر كما تغلب ناجويا جرامبوس على سيريزو أوساكا 1 / صفر، وكاشيوا ريسول على فيسيل كوبي 4 / 3.

كذلك فاز كونسادول سابورو على شونان بيلمير 2 / 1 ،وسانفريس هيروشيما على مضيفه شيميزو إس بالس 3 / 2 وأوراوا ريد دياموندز على مضيفه ساجان توسو 1 / صفر.

وحول كاشيما أنتلرز تأخره بهدفين أمام يوكوهاما إف.سي إلى الفوز 3 / 2 ليرفع كاشيما رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن ويتجمد رصيد يوكوهاما إف.سي عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

وأنهى يوكوهاما إف.سي الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما يوجي سينوما ويوسوكي ماتسوو في الدقيقتين الثانية و13، لكن كاشيما أنتلرز قلب موازين المباراة لصالحه في الشوط الثاني وحسمها بثلاثة أهداف سجلها إيفيرالدو وماسكازو تاشيرو لاعب يوكوهاما (بالخطأ في مرمى فريقه) وكاي كويزومي في الدقائق 58 و88 و90 .

وتغلب يوكوهاما إف مارينوس على أويتا ترينيتا بأربعة أهداف نظيفة جاءت جميعها في الشوط الثاني، وسجلها كين ماتسوبارا وجوزيه أنطونيو دوس سانتوس واريك ناسيمينتو دي ليما (الهدفان الثالث والرابع).

وارتفع رصيد يوكوهاما إف مارينوس إلى 37 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد أويتا ترينيتا عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحسم جامبا أوساكا مباراته أمام "إف.سي طوكيو" بهدف وحيد سجله ادميلسون براجا جونيور من ضربة جزاء في الدقيقة 41 .

ورفع جامبا أوساكا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد إف.سي طوكيو عند 44 نقطة في المركز الثاني.

كذلك تغلب ناجويا جرامبوس على سيريزو أوساكا بهدف وحيد سجله ماتيوس دوس سانتوس في الثواني الأخيرة من المباراة، ليرفع ناجويا جرامبوس رصيده بذلك إلى 39 نقطة في المركز الخامس ويتجمد رصيد سيريزو أوساكا عند 42 نقطة في المركز الثالث.

وتغلب كاشيوا ريسول على فيسيل كوبي 4 / 3 ليرفع الأول رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع ويتجمد رصيد فيسيل كوبي عند 32 نقطة في المركز العاشر.

وسجل الأهداف الأربعة لكاشيوا ريسول اللاعبون ميكاييل أولونجا (الهدفان الأول والثالث) في الدقيقتين 20 و44 وأتارو إيساكا (الهدفان الثاني والرابع) في الدقيقتين 39 و52 .

بينما سجل الأهداف الثلاثة لفيسيل كوبي، جونيا تاناكا (الهدفان الأول والثاني) في الدقيقتين 60 و75 وأندريس إنييستا في الدقيقة 87 من ضربة جزاء.

وأنهى كاشيوا ريسول المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد شونكي تاكاهاشي من صفوف الفريق في الثواني الأخيرة من المباراة لحصوله على الإنذار الثاني.

وسجل تاكورو كانيكو ثنائية في الدقيقتين 42 و55 ليقود كونسادول سابورو إلى الفوز على شونان بيلمير 2 / 1، وقد سجل هدف شونان بيلمير، دايكي كانيكو في الدقيقة 36 .

ورفع كونسادول سابورو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد شونان بيلمير عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

وتغلب سانفريس هيروشيما على شيميزو إس بالس 3 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر ويتجمد رصيد شيميزو عند 12 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وسجل الأهداف الثلاثة لسانفريس هيروشيما، تسوكاسا موريشيما ولياندرو بيريرا وهاياو كاوابي في الدقائق 13 و51 و75 .

بينما سجل هدفي شيميزو إس بالس، سيرجيو دوترا جونيور ويوسوكي جوتو في الدقيقتين 49 و86 .

وحقق أوراوا ريد دياموندز انتصارا بشق الأنفس وتغلب على مضيفه ساجان توسو بهدف وحيد جاء في الثواني الأخيرة من المباراة وسجله كويا يوروكي.

وارتفع رصيد أوراوا ريد دياموندز إلى 33 نقطة ليصعد إلى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ساجان توسو عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.



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