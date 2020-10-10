الاتحاد الآسيوي يوقع اتفاقية حقوق البث في فيتنام مع إف.بي.تي للاتصالات

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت عن توقيع اتفاقية حقوق البث مع شركة" إف.بي.تي" للاتصالات، عملاق البث التليفزيوني في فيتنام، لتصبح شريكا إعلاميا في البلاد خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2024 .

وحصلت شركة" إف.بي.تي" على هذه الحقوق بعد مناقصة طرحها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشركة تسويق كرة القدم الآسيوية(إف.إم.إيه) في سبتمبر 2019.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت أن الاتفاقية تتضمن حقوق البث لجميع البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحيث تشمل بطولات من ضمنها: تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 في الصين، ونهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2022 و2024، ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي اعتبارا من عام 2021.

وستقدم شركة "إف.بي.تي" تغطية مكثفة لمباريات منتخبات وأندية فيتنام في هذه البطولات، إلى جانب مباريات الفرق الأخرى من خلال قنواتها المختلفة، ومن ضمنها تلفزيون" إف.بي.تي"، والقنوات المدفوعة.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم :"نحن سعداء بهذه الشراكة الجديدة في فيتنام، وهو بلد يمتلك حماسا كبيرا للعبة كرة القدم، شهدنا خلال السنوات الأخيرة تحسنا كبيرا في نتائج المنتخبات الفيتنامية على كافة المستويات، وهو الأمر الذي استقطب المزيد من الاهتمام والمتابعة في البلاد، ومن جديد تعكس هذه الصفقة قيمة بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونحن نشكر (إف.بي.تي) للاتصالات على ثقتها بمستقبل كرة القدم الآسيوية من خلال هذه الاتفاقية."

وقال هوانج فيت انه، المدير التنفيذي لشركة" إف.بي.تي" :"تفتخر (إف.بي.تي) للاتصالات بالحصول على الحقوق الإعلامية الحصرية لمعظم البطولات في آسيا من عام 2021 وحتى 2024، وهو أمر يوفر لمشاهدينا محتوى متنوعا مميزا، وكذلك خبرة لا تضاهي."

وأضاف :"(إف.بي.تي) للاتصالات ستمنح جماهير كرة القدم في كافة أرجاء البلاد فرصة متابعة مباريات مثيرة لأهم بطولات المنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من خلال تغطية مباريات المنتخبات الوطنية والأندية الفيتنامية عبر القنوات المختلفة والمنصات الرقمية."

وقال باتريك مورفي عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في شركة تسويق كرة القدم الآسيوية :"نفتخر بالتعاقد مع ( إف.بي.تي) للاتصالات كشريك إعلامي جديد خلال الدورة المقبلة في فيتنام، هذه الصفقة تضمن حصول جماهير كرة القدم في فيتنام على فرصة مشاهدة مباريات عالية المستوى ضمن روزنامة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها (إف.بي.تي) للاتصالات، ونحن واثقون أنهم سيكونون شريكا رائعا لتعزيز مكانة بطولات المنتخبات الوطنية والأندية في فيتنام، التي تعتبر من المناطق التي تشهد شعبية كبيرة لكرة القدم الآسيوية."

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