مسؤول في مانشستر سيتي: لدينا الأموال الكافية لشراء ميسي

المصدر: رويترز

أكد مسؤول تنفيذي كبير في مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن النادي يملك القدرة المالية لشراء النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي لاعب برشلونة، إذا ما سنحت الفرصة لذلك في الموسم المقبل.

وكان سيتي أبرز المرشحين للحصول على خدمات ميسي (33 عاما) عندما أبلغ المهاجم إدارة فريقه برشلونة، برغبته في الرحيل في أغسطس الماضي.

لكن أفضل لاعب في العالم 6 ت مرات قرر بعد ذلك الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني حتى نهاية الموسم الحالي وهو موسمه الأخير في العقد، تجنبا للدخول في معركة قانونية مع النادي الذي أمضى معه كل مسيرته الاحترافية، وفاز معه بأكثر من 30 لقبا كبيرا.

وقال عمر برادة المسؤول عن إدارة عمليات النادي لصحيفة مانشستر إيفنينج نيوز: "هو أفضل لاعب في العالم وهو أفضل لاعب بين أبناء جيله. أعتقد أن أي فريق في العالم يرغب في السعي لضمه لصفوفه".

وأوضح أن ناديه يملك القدرة المالية للإقدام على هذه الخطوة، عندما تتاح له الفرصة لذلك.

وأضاف: "ربما يكون ميسي استثناءً في الاستثمارات المحتملة التي خططنا لإضافتها إلى الفريق في الموسم المقبل".

وتابع: "إننا في الإدارة وضعنا الخطط الخاصة بدعم الفريق الحالي، لكن يتم مراجعتها دائمًا وفقًا للفرص المتاحة لدينا".

وواصل: "علينا أن نكون مستعدين لدعم كل مركز بالفريق، لأن هناك الكثير من الأشياء التي قد تحدث".

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