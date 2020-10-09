فيروس كورونا يلغي سباق باريس روبيه للدراجات

المصدر: د ب أ

أعلن منظمو سباق باريس-روبيه للدراجات في فرنسا إلغاء السباق الذي كان مقررا إقامته يوم 25 أكتوبر بناء على طلب من السلطات بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وذكر المنظمون اليوم الجمعة أن النسخة 118 من السباق التقليدي، والتي كانت ستشهد حدثا للسيدات للمرة الأولى، لن تقام.

وكان السباق تم تأجيله بالفعل عن موعده المعتاد في أبريل بسبب الوباء العالمي.

وذكر المنظمون في بيان :"نود أن نشكر بحرارة المجتمعات وشركاء الحدث الذين دعمونا في هذا التأجيل بالإضافة لهؤلاء الذين كانوا ، مثلنا، سعداء لمشاهدة ملكة السباقات الكلاسيكية في الخريف".

وأضاف البيان :" سنراكم في الحدث يوم 11 أبريل 2021 للاحتفال بواحد من أعظم المعالم الأثرية في عالم الدراجات".

وأقيم السباق للمرة الاولى في 1896 وكانت آخر مرة لم يقم خلال السباق في عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية.

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