تأهل المجر وأيسلندا ومقدونيا الشمالية لنهائي ملحق بطولة أوروبا

المصدر: رويترز

تأهلت المجر وأيسلندا ومقدونيا الشمالية وجورجيا أمس الخميس إلى نهائي ملحق تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 التي تأجلت للعام المقبل.

وتغلبت المجر 3-1 على بلغاريا بفضل أهداف ويلي أوربان وسولت كالمار ونيمانيا ميكوليتش، بينما فازت أيسلندا 2-1 على ضيفتها رومانيا بثنائية جيلفي سيجوردسون.

وستلعب المجر ضد ضيفتها أيسلندا في نهائي الملحق يوم 12 نوفمبر.

وتفوقت مقدونيا الشمالية 2-1 على جارتها كوسوفو لتتمسك بأمل التأهل لأول بطولة كبرى منذ استقلالها.

وفازت جورجيا 1-صفر على روسيا البيضاء بعد ركلة جزاء مبكرة نفذها تورنيكي أوكرياشفيلي.

وستلتقي جورجيا على أرضها مع مقدونيا الشمالية في نهائي الملحق.

وكان من المقرر أن تقام بطولة أوروبا بين يومي 12 يونيو و12 يوليو هذا العام، لكنها تأجلت لعام بسبب جائحة فيروس كورونا.

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