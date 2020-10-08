إصابة باستوني مدافع إنتر بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أكد إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أن المدافع أليساندرو باستوني أصيب بكوفيد-19 بينما كان يتدرب مع تشكيلة منتخب إيطاليا تحت 21 عاما.

وقال إنتر في بيان "لم تظهر أي أعراض على مدافع منتخب إيطاليا وسيعزل نفسه وفقا للبروتوكول".

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس الأربعاء إن اثنين من لاعبي المنتخب الوطني تحت 21 عاما أصيبا بفيروس كورونا، وأضاف أن بقية الفريق خضع للفحص من جديد وجاءت كل النتائج سلبية.

وستكون مباراة إنتر القادمة ضد غريمه ميلان في 17 أكتوبر الجاري.

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