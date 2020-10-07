إيقاف مدافع بارنسلي عامين بسبب خرق قواعد مكافحة المنشطات

المصدر: د ب أ

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إيقاف بامبو ديابي مدافع فريق بارنسلي، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية) ، لمدة عامين بسبب خرقه قواعد مكافحة المنشطات.

وبدأت التحقيقات في قضية ديابي في يناير 2020 بعد اكتشاف آثار مادة هيجينامين المنشطة المحظورة، والتي توجد عادة في مكملات إنقاص الوزن وذلك في عينة أخذت من اللاعب خلال مشاركته في المنافسات.

ولم يستطع ديابي إثبات كيفية وصول هذه المادة إليه ولم يتم إثبات تناوله المادة عمدا.

ولكن بسبب خرق مكافحة المنشطات دون دليل يشير إلى خلاف ذلك، كان إيقاف اللاعب لمدة عامين وفقا لقواعد الاتحاد الإنجليزي.

وقال بيان على موقع بارنسلي على الإنترنت:"رغم بذل جهود مخلصة لتحديد مصدر المادة المحظورة ، لم يتمكن بامبو ديابي من القيام بذلك. ولهذا السبب ، تم فرض إيقاف إلزامي لمدة عامين من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واتحاد كرة القدم".

وتم فسخ عقد اللاعب مع النادي بشكل فوري ولكنه ترك خطابا مفتوحا للنادي والمشجعين.

وقال ديابي في الخطاب: "أصر على براءتي ، وهو أمر اعترف به الاتحاد الإنجليزي ، لكن يجب أن أتناقش فى هذا القرار مع عائلتي وأتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا... أشعر بالصدمة من الأخبار التي تلقيتها مما يعني أنه لا يمكنني العودة للعب كرة القدم حتى عام 2022 ".

وأضاف: "غمرتني رسائل الدعم من المشجعين خلال هذه المحنة ولن تقدر أبدا مقدار ما يعنيه هذا بالنسبة لي خلال الأوقات الصعبة".

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