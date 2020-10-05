"سوبر هاتريك" ليفاندوفسكي ينقذ البايرن من انتفاضة هيرتا برلين

المصدر: د ب أ

أنقذ الهدّاف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ من انتفاضة هيرتا برلين في لقاء مثير في ختام منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الألماني.

أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، أحرزها الهدّاف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، في مباراة مثيرة جمعت أمس الأحد بين حامل لقب الدوري الألماني بايرن ميونيخ وضيفه هرتا برلين في ختام المرحلة الثالثة للدوري الألماني.

وكاد بايرن أن يقع في فخ التعادل، لولا الهدف الرابع لليفاندوفسكي، الذي أهدى به لفريقه نقاط المباراة الكاملة لفريقه عبر فوز بأربعة أهدف مقابل ثلاثة.

ورفع البافاري رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد هيرتا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر، عقب خسارة ثانية منذ انطلاق الموسم مقابل فوز وحيد.

وتقدم البايرن بالهدف الأول لليفاندوفسكي في الدقيقة 40، قبل أن يعود الأخير ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة51. غير إن هيرتا برلين تمكن من العودة للمباراة بتسجيله هدفين بتوقيع كلٍّ من جون كوردوبا وماتيوس كونيا في الدقيقتين 59 و71.

وعاد ليفاندوفسكي للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 85، غير إن فرحة أصحاب الأرض بمعاودة التقدم لم تدم طويلا، حيث تعادل جيسيك نجانكام لمصلحة هيرتا في الدقيقة 88.

وواصل ليفاندوفسكي تألقه متسببا في ركلة جزاء، أحرز منها الهدف البافاري الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تعادل مخيّب

وفي مباراة أخرى أقيمت أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الثالثة للبوندسليغا، أهدر أوغسبورغ فرصة الانفراد بصدارة البطولة، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه فولفسبورغ.

وارتفع رصيد فولفسبورغ، الذي تعادل في جميع مبارياته الثلاث منذ انطلاق البطولة، إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من الأسفل)، فيما رفع أوغسبورغ رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف لايبزيغ (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد.

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