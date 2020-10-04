توتنهام يسحق مانشستر يونايتد بسداسية تاريخية

المصدر: د ب أ

لقن فريق توتنهام مضيفه مانشستر يونايتد درسا قاسيا في فنون كرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 6 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ويستهام على ليستر سيتي 3 / صفر وساوثهامبتون على وست بروميتش 2 / صفر، وأرسنال على شيفيلد يونايتد 2 / 1، ووولفرهامبتون على فولهام 1 / صفر.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء، وتعادل تانجي نودوميبيلي لتوتنهام في الدقيقة الرابعة، وأضاف هيونج مين سون الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 31 سجل هاري كين الهدف الثالث لتوتنهام قبل أن يسجل هيونج مين سون الهدف الثاني له والرابع لتوتنهام في الدقيقة 37، ثم سجل سيرج أورييه الهدف الخامس لتوتنهام في الدقيقة 51 ثم سجل هاري كين الهدف الثاني له والسادس لتوتنهام في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وأكمل مانشستر يونايتد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنتوني مارسيال في الدقيقة 29.

ورفع توتنهام رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق ليستر سيتي في فخ الخسارة أمام ضيفه ويستهام صفر / 3.

وسجل أهداف ويستهام ميشيل أنطونيو وبابلو فورنالس وجارود بوين في الدقائق 14 و34 و83.

ورفع ويستهام رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند تسع نقاط في المركز الثاني، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة ليفربول وأستون فيلا التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

وفي المباراة الثالثة، فاز ساوثهامبتون على وست بروميتش بهدفين نظيفين سجلهما موسى دجينيبو وأوريول روميو فيدال في الدقيقتين41 و69.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد وست بروميتش عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، انتزع أرسنال فوزا صعبا من ضيفه شيفيلد يونايتد 2 / 1.

وسجل هدفي أرسنال بوكايو ساكا ونيكولاس بيبي في الدقيقتين 61 و64، فيما سجل هدف شيفيلد ديفيد ماكجولدريك في الدقيقة 84.

ورفع أرسنال رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع، وظل شيفيلد يونايتد بلا نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الخامسة، فاز وولفرهامبتون على فولهام بهدف نظيف سجله بيدرو تيتو في الدقيقة 56.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث عشر، وظل فولهام بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي وقت لاحق من اليوم يلتقي أستون فيلا مع ليفربول.

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